BU, bAV, Rentenversicherung Die Lieblingsversicherer der Makler

Welche Versicherungen bei welchen Zielgruppen am besten abschneiden, zeigt die Yougov-Studie „Makler-Absatzbarometer“. Dabei wurden bundesweit 212 Finanz- und Versicherungsvermittler befragt.Bei Rentenversicherungen empfehlen Makler den Kunden am ehesten die Gesellschaften Allianz, Canada Life und Volkswohlbund (hier und nachfolgend alphabetisch sortiert). Diese Anbieter überzeugen vor allem durch hohe Garantieleistungen, Finanzkraft und Seriosität, so das Studienergebnis.Bei der Zielgruppe „Ältere Personen mit Wunsch nach Sofort-Rente“ schneiden bei den Maklern die Versicherer Allianz, Alte Leipziger und Canada Life am besten ab.Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) in der Zielgruppe der Studenten, Auszubildende und Berufseinsteiger empfehlen die Makler am häufigsten die Alte Leipziger, Swiss Life und Volkswohlbund. Gründe für die Maklervorliebe für diese Anbieter sind vor allem die guten Konditionen, die Produktgestaltung, Sicherheit und günstige Preise.Die Versicherer Alte Leipziger, Nürnberger und Volkswohlbund empfehlen die Makler Berufstätigen. Berufstätige mit erhöhten Risiken seien am besten bei Allianz, Die Bayerische und HDI versichert.Bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) mit der Zielgruppe Großunternehmen schneiden Allianz, Standard Life und Volkswohlbund am besten ab. Hier nennen die Makler die starke Finanzkraft, hohe Professionalität und Kompetenz sowie eine gute Abwicklung als Hauptgründe für ihre Empfehlung. Kleinen und mittelständischen Unternehmen empfehlen die Makler Allianz, Stuttgarter und Volkswohlbund.Wird die betriebliche Altersvorsorge in einem Dienstleistungsunternehmen mit überwiegend Akademikern mit gehobenem Einkommen angeboten, sehen die Makler Allianz, Condor/Optima und Standard Life als die besten Versicherer.