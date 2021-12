BU-Frage der Woche: Wer braucht eine Nachversicherungsgarantie?

Selbst wenn diese Ereignisse eintreten, gibt es zeitliche Fristen, die in der Praxis die Ausübung der Option durch den jungen Versicherten erschweren. So denkt nicht jeder bei der Geburt eines Kindes sofort daran, seinen Versicherer zu informieren. Dann kann es schon einmal eng werden, wenn die Frist für die auf 3 bis 6 Monate beschränkt ist.Auf welche Punkte es sonst noch ankommt und welche Versicherer sehr individuelle und kundenfreundliche Nachversicherungsgarantien anbieten, erfahren Sie im kostenlosen Webinar mit Holger Timmermann am 7. September 2010 von 9.30 bis 10.15h. Wenn Sie sich anmelden möchten, schreiben Sie eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an [email protected]