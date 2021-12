Chin Meyer organisiert den Widerstand gegen Donald Trump „Uschi, mach‘ schon mal die Luftwaffe klar!“

Beim Gedanken an Donald Trump fällt Kabarettist Chin Meyer ein, dass Deutschland den Amerikanern seit 1945 noch einen Gefallen schuldig ist. Also schickt er sich an, die USA mit einer „Koalition der Billigen“ von ihrem psychisch auffälligen Autokraten zu befreien. Eine Mission, die leider an einem winzigen Detail zu scheitern droht.