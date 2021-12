Karen Schmidt 29.07.2008 Lesedauer: 1 Minute

Continentale gibt Geld zurück

Für rund 70.000 Versicherte der Continentale Krankenversicherung gibt es diese Tage Geld zurück. Ingesamt erstattet das Unternehmen Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 45,4 Millionen Euro. Damit will der Versicherer Kunden motivieren, kleinere Rechnungen selbst zu übernehmen und so die künftige Entwicklung der Beiträge mitzubestimmen.