Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Juni 2022

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu aktiven Fonds als auch zu ETFs. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse für Juni 2022.

Handelsaktivität bei ETFs

Quelle: Ebase

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend im Handel mit ETFs bei den Ebase-Kunden zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im Juni 2022 betrugen die Umsätze bei ETFs 218 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

Wie hat sich die Nachfrage bei ETFs im Juni entwickelt?

Kai Friedrich: Die Nachfrage nach ETFs ist weiterhin unverändert positiv. Der Fundflow-Faktor lag bei 1,32, die Käufe haben die Verkäufe also um beinahe ein Drittel übertroffen. Auch das Handelsvolumen war abermals überdurchschnittlich hoch. Mittlerweile kann man wohl festhalten, dass die ETF-Nachfrage auch Krisen gut übersteht. Offensichtlich scheinen sehr viele Anleger diese zum langfristigen Vermögensaufbau zu nutzen. Dies erfolgt oft im Rahmen von Sparplänen, wobei zwischenzeitliche Krisen hier auf lange Sicht unproblematisch sind.

Fundflow-Faktor bei ETFs

Quelle: Ebase

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der Ebase-Kunden übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse der Ebase-Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Lesebeispiel: Im Juni 2022 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,32 über den Mittelabflüssen.

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: In einem vielfach von Unsicherheit geprägten Marktumfeld waren erneut sehr bekannte Standardindizes mit einem Fokus auf Standardwerte bei den Ebase-Kunden im Juni 2022 am gefragtesten. Der MSCI World konnte sich dabei abermals als klarer Favorit der Ebase-Kunden für die ETF-Anlage behaupten. Auf dem zweiten Platz folgte der Dax und auf dem dritten Rang der S&P 500.

Daneben ist auch bei ETFs das Thema Nachhaltigkeit weiterhin bei den Anlegern hoch im Kurs. So lagen der S&P Global Clean Energy (Rang 5), der MSCI World Select SRI Index (Rang 7) und der MSCI World Socially Responsible Index (Rang 8) allesamt in den Top 10 der bei ETF-Anlagen gefragtesten Indizes.

Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes bei ETFs

Quelle: Ebase

Rangfolge der 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden. Festlegung der 20 Indizes auf Basis der im Jahr 2021 am häufigsten gehandelten Indizes. Aktualisierung der Rangfolge auf Basis des monatlichen Handelsvolumens.

Lesebeispiel: Im Juni 2022 war der MSCI World der Index, welcher bei den Ebase-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen aufwies.