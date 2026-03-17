Milliardärs-Ranking von Bloomberg Das sind die zehn reichsten Menschen der Welt

Milliardärs-Ranking: Die 10 reichsten Menschen der Welt (2026)
2026 ist ein Rekordjahr für die Superreichen: Laut dem aktuellen Forbes-Ranking zählt die Liste der Superreichen in diesem Jahr rekordverdächtige 3.428 Mitglieder und damit rund 400 mehr als im Vorjahr. Ihr kumuliertes Vermögen erreicht mit 20,1 Billionen US-Dollar einen neuen Höchstwert, angetrieben von der KI-Euphorie, boomenden Märkten und einer investorenfreundlichen Fiskalpolitik.
Allen voran: Elon Musk, der mit einem Vermögen von 839 Milliarden Dollar kurz davor steht, als erster Mensch der Geschichte die Billion-Dollar-Grenze zu knacken. Die USA dominieren das Ranking mit 989 Milliardären und 15 der Top 20, gefolgt von China mit 610 und Indien mit 229 Milliardären.
Was die Top Ten eint: Sie sind allesamt männlich, Unternehmer und überwiegend in der Tech-Branche tätig. Ein Großteil der Superreichen kommt zudem aus den USA und profitiert vom Phänomen künstliche Intelligenz.
Alle Vermögenswerte basieren auf Aktienkursen und Wechselkursen vom 1. März 2026. Aufgrund von Marktschwankungen kann sich die Reihenfolge jederzeit ändern.
Auf den folgenden Seiten stellen wir die zehn reichsten Menschen der Welt vor.
Vermögen: 148 Milliarden US-Dollar
Ursprung des Vermögens: Armancio Ortega ist ein spanischer Gründer, der vor allem für seine Modeketten Zara und Bershka bekannt wurde. Mit 148 Milliarden US-Dollar gilt er als der zweitreichste Europäer nach Bernard Arnault.
Land: Spanien