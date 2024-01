2023 war für den Dax ein Jahr der Kontraste und Überraschungen. Während die globale Wirtschaft mit Unsicherheiten und Herausforderungen rang, sprintete der deutsche Aktienindex nach vorn und erreichte fast 20 Prozent Wertzuwachs. Die Wertentwicklung der Unternehmen war jedoch sehr ungleich verteilt: Während die beiden Spitzenreiter 2023 um mehr als 50 Prozent zulegten - in nur einem Jahr, wohlgemerkt -, ging es für einige Aktien auch steil bergab.

Die rote Laterne ging 2023 an den Onlinehändler Zalando. Das Unternehmen kämpfte mit geringem Wachstum und niedrigen Margen. Am Ende stand ein Minus von 35,9 Prozent. Siemens Energy (-35,7 Prozent) und Bayer (-32,3 Prozent) gehörten ebenfalls zu den Schlusslichtern des vergangenen Jahres.

Doch welche Aktien waren die Top-Performer des Jahres? Wir stellen auf den nachfolgenden Seiten die 8 besten Dax-Aktien 2023 laut „Morningstar“ vor.

Eon-Logo an Firmengebäude © Imago Images / snowfieldphotography

Platz 8: Eon

Performance 2023 : +32,96 Prozent

: +32,96 Prozent Marktkapitalisierung : 32,69 Milliarden Euro

: 32,69 Milliarden Euro Chef: Leonhard Birnbaum

Eon ist einer der größten Energieversorger Europas und hat sein Wachstum durch die Fokussierung auf erneuerbare Energien vorangetrieben. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle in der Energiewende, die nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine und in der Folge gestiegenen Rohstoffpreisen für Industrie und Politik weiter an Relevanz gewonnen hat.