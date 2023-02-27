Investment-Experte Niall O´Sullivan
Deglobalisierung entpuppt sich als wirtschaftlicher Irrweg
Die Globalisierung musste in den vergangenen 15 Jahren herbe Rückschläge erleben: Die Finanzkrise von 2007 bis 2009 zeigte auf, dass die komplexe Verflechtung der globalen Finanzmärkte mit der Realwirtschaft auch eine Anfälligkeit für Störungen schafft. Viele Länder reagierten mit protektionistischen Beschränkungen, um ihre lokale Wirtschaft zu schützen. Der Brexit und die US-Wahlen von 2016 zerrütteten die Handelbeziehungen innerhalb Europas und zwischen den USA und China.