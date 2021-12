Martin Hüfner 26.04.2013 Lesedauer: 4 Minuten

„Der Dax kann in diesem Jahr noch 8.500 Punkte erreichen“

Ist die derzeitige Korrektur an den Aktienmärkten lediglich die bekannte "Sell in May and Go Away"-Bewegung? Martin Hüfner, Chefvolkswirt von der Fondsgesellschaft Assénagon, bezweifelt das – ist aber trotzdem optimistisch.