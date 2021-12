Der Fall Heino: Versicherung muss nicht zahlen

Das bestritt der Bebrillte im Mai vor Gericht, er sei bis zum Abschluss der Versicherung nie in seinem Leben krank gewesen. Außerdem seien die Fragen in der Gesundheitserklärung unklar und missverständlich gewesen. Es sei nur danach gefragt worden, ob er als Sänger auftreten könne, was nach damaligem Stand der Fall gewesen sei.Das Landgericht Köln hat sich mit seinem heutigen Urteil auf die Seite der Versicherung geschlagen (Aktenzeichen: LG Köln, 20 O 189/08). Es zeigte sich davon überzeugt, dass Heino bereits seit vielen Jahren an Tinnitus leide und das gegenüber der Gothaer verschwiegen habe. Das gleiche gelte für die Einnahme eines verschreibungspflichtigen Medikaments. Die Versicherung habe deshalb den Vertrag zu recht wegen arglistiger Täuschung angefochten.