„Talents for Insurance“ Die beliebtesten Arbeitgeber unter den Versicherern

Fast jeder dritte Schüler, Student und jüngerer Berufstätige (32 Prozent) kann sich gut vorstellen, zukünftig für einen Versicherer zu arbeiten. Lediglich 14 Prozent schließen dies kategorisch aus. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der Personalmarktstudie „Talents for Insurance“ des Forschungs- und Beratungsinstituts Organomics aus Köln.

Für die Studie wurden rund 4.750 Schüler, Studenten und Berufstätige im Alter zwischen 16 und 45 Jahren zur Attraktivität der Versicherungsbranche als Arbeitgeber, zu einzelnen Versicherern sowie zu ihren grundlegenden beruflichen Erwartungen und Wünschen befragt.

Kein Wunder, schließlich bieten die Versicherer ein vergleichsweise gutes Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit und die Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten im Homeoffice. Allerdings mangelt es der Branche im Wettbewerb um junge Talente laut Studie an "inhaltlichen, emotionalen und beziehungsorientierten Stärken als Arbeitgeber“. Im Vergleich zu 2019 zeigen sich hier aber auch positive Entwicklungen, so die Studienautoren.

Der ideale Arbeitgeber aus Bewerbersicht

Doch wie sehen die potenziellen Bewerber ihren idealen Arbeitgeber? Auf sachlicher Ebene spielen vor allem folgende drei Faktoren die ausschlaggebende Rolle:

Gehalt und weitere finanzielle Anreize (77 Prozent), Work-Life-Balance (73 Prozent) und Arbeitsplatzsicherheit (72 Prozent).

Junge Bewerber stellen zudem die Karriereentwicklung auf eine Stufe mit der Work-Life-Balance oder der Arbeitsplatzsicherheit.

Vergleichsweise wenig Bedeutung messen potenzielle Mitarbeiter laut Studie hingegen dem allgemeinen Unternehmensimage (38 Prozent) oder der Internationalität (26 Prozent) bei.

Auf emotionaler Ebene stehen für die Bewerber vor allem das ehrliche (77 Prozent) und wertschätzende (75 Prozent) Handeln von Unternehmen im Vordergrund.

Homeoffice, Gehalt, Sicherheit

Vergleicht man die Erwartungen an einen idealen zukünftigen Arbeitgeber mit denjenigen Stärken, die Bewerber speziell der Versicherungswirtschaft in höherem Maße zusprechen, so zeigt sich: Größte Stärke der Versicherungsbranche aus Bewerbersicht sind die Möglichkeit zum flexiblen und mobilen Arbeiten im Homeoffice (56 Prozent), das Gehalt (55 Prozent) und die Arbeitsplatzsicherheit (55 Prozent).

Bei den emotional wichtigen Faktoren wie Ehrlichkeit und Wertschätzung hingegen stellen Bewerber Versicherern mit 37 beziehungsweise 40 Prozent kein besonders gutes Zeugnis aus. Allerdings waren diese Werte im Jahr 2019 mit 33 und 34 Prozent noch niedriger. Auch in puncto spannende Aufgabenfelder können Versicherer laut Studie nicht überzeugen.