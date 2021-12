Die Charta Börse für Versicherungen hat gestern Abend im Rahmen der Messe Charta Marktplatz die besten Versicherer aus Maklersicht ausgezeichnet. So belegten die Lebensversicherer Standard Life und Volkswohlbund mit der Bewertung „hervorragend“ die Plätze 1 und 2, der Versicherer Interrisk schaffte es mit einem „sehr gut“ auf Platz 3. Nicht mehr in den Top 3 sind damit Ideal und Lebensversicherung von 1871.Grundlage für das Charta-Qualitätsbarometer 2008 ist eine Befragung von 1.000 Maklern durch das Marktforschungsinstitut Psychonomics. Sie bewerten die Versicherungsunternehmen anhand von neun Kriterien, darunter Produkte und Prämien, Image, Maklerbetreuung und Leistungsabwicklung. Maximal gibt es 100 Punkte, 75 Punkte führen zu der Bewertung „hervorragend“.Erstmals wurden auch sogenannte Mehrsparten-Versicherer ausgezeichnet. Das sind Unternehmen, die in den drei Sparten Leben, Schaden und Kranken aktiv sind. Die vordersten drei Plätze belegten hier Allianz, Nürnberger und Continentale.