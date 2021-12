Die besten Versicherer aus Vermittlersicht

Für die Verleihung der AssCompact Awards 2011 im Bereich private Risikovorsorge fragte die Smart Compagnie im Auftrag der bbg Betriebsberatungs GmbH 865 Versicherungs-Vermittler nach der besten Versicherung. Das Ergebnis: Im Bereich Arbeitskraftabsicherung schaffte es der Volkswohl Bund auf den ersten Platz. Es folgten Alte Leipziger und Nürnberger. Im Todesfall vertrauen Vermittler auf die Leistungen der Spezialversicherers Dialog vor Allianz und Volkswohl Bund auf den Plätzen Zwei und Drei. Die besten Unfallversicherer nach Ansicht der Berater sind Inter-Risk, Haftpflichtsparkasse Darmstadt und VHV Versicherung. Kriterien, nach denen die Vermittler die Gesellschaften bewerteten, waren etwa eine einfache Antragsstellung, schnelle Policierung, aussagekräftige Unterlagen und direkte Ansprechpartner. Des Weiteren gab die Begleitstudie Aufschluss darüber, wie viele Verträge die befragten Vermittler im Bereich Risikovorsorge vermitteln. So verkauften die Berater in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt 31 Verträge zur Arbeitskraft, 26 Verträge in der Todesfall- und 19 Verträge in der Pflegezusatz-Absicherung sowie 24 Verträge in der Unfallversicherung.