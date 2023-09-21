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„Eine Ballung der Krisen“: Gerhart Baum, Bundesinnenminister außer Dienst, spricht als erster Redner des zweiten Tages über die Herausforderungen der Demokratie. | © Matthias Oertel
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„Eine Ballung der Krisen“: Gerhart Baum, Bundesinnenminister außer Dienst, spricht als erster Redner des zweiten Tages über die Herausforderungen der Demokratie. 