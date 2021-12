Redaktion 19.08.2016

Dietmar Wischmeyer über leere Büros „Wo sind die denn alle?“

Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart – in den meisten deutschen Metropolen dauern die Sommerferien an. Da kann es in manchen Firmen mitunter ganz schön schwierig werden, jemanden ans Telefon zu bekommen. Warum das in Behörden ganzjährig so ist, erläutert Satiriker Dietmar Wischmeyer.