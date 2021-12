DJE erstmals in Top 10 Das sind die Gewinner des Elite-Reports 2020

Der „Elite-Report“ hat sein aktuelles Ranking der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. In der Rangliste stößt DJE Kapital erstmals in die Top 10 vor. Weiteres Ergebnis: 1,5 Billionen Euro Vermögen dürften in den nächsten drei Jahren zu anderen Vermögensverwaltern wechseln.