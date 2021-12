Drei neue ETFs von Amundi

Der Amundi ETF Green Tech Living Planet (WKN: A1C8QD) bildet den Living Planet Green Tech Europe Index ab. Der enthält europäische und in Euro gehandelte Aktien, die mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Technologien erzielen. Gewichtet werden die Aktien über den „grünen Koeffizienten“, eine Kennzahl für die Umweltfreundlichkeit. Bei einem Indexanteil von 15 Prozent ist ein Deckel. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,45 Prozent im Jahr.Die beiden anderen ETFs beziehen sich auf Indizes für in Euro ausgegebene Unternehmensanleihen von mindestens guten Schuldnern. Der Amundi ETF Euro Corporate Financials iBoxx (A1H915) besteht nur aus Anleihen von Finanzunternehmen. Der Amundi ETF Euro Corporate ex Financials iBoxx (A1H916) meidet dagegen alle Finanzfirmen und enthält nur Anleihen aus der Realwirtschaft. Beide Fonds kosten einheitlich 0,16 Prozent im Jahr.