Redaktion 07.01.2022 Lesedauer: 1 Minute

Lancet-Publikation Dreimal mehr Demenzkranke bis 2050

In den kommenden drei Jahrzehnten könnte sich die Zahl weltweiter Demenzfälle fast verdreifachen. Das sagt eine Gesundheitsstudie voraus, die in der Fachzeitschrift "The Lancet Public Health" veröffentlicht wurde. In Deutschland nimmt die Zahl der Demenzkranken mit 65 Prozent unterdurchschnittlich zu.