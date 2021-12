DWS Riester-Rente Premium: „Der neue Dachfonds bringt mehr Sicherheit“

Sie haben sich auch entschieden, Ihre Top-Rente zu modernisieren.Richtig. Bisher unterschieden wir zwei Altersgruppen: Kunden jünger als 40 Jahre und ältere. Für jede Gruppe gab es ein Portfolio, die sich in der Aktienquote unterschieden. Die Depots der jüngeren waren im Schnitt zu 85 Prozent in Fonds investiert, die der älteren durchschnittlich zu 50 Prozent. Jetzt erweitern wir die Zahl der Gruppen. So können wir passgenauer investieren.Inwiefern?Dafür wenden wir das Portfolio-Analyse-System unserer Premium-Linie auch für die Top-Rente an. Wir schauen uns also die rund 90.000 Kundenverträge Stück für Stück an, fassen ähnliche Verträge in einer Kohorte zusammen und ermitteln daraufhin die passende Aktienquote für die einzelnen Gruppen. Dann werden die Investmentideen mit ruhiger Hand umgesetzt. Wir planen ein bis zwei Umschichtungen pro Jahr. Aber je nachdem wie der Vertrag und die Märkte es erfordern, können es auch mehr oder weniger werden.