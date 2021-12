Einladung zum Webinar Was Makler über Solvency II wissen müssen

Im Mai 2017 wurden erstmalig die wichtigsten Solvency-II-Ergebnisse veröffentlicht. Die Quoten deutscher Lebensversicherer bewegen sich dabei zwischen 120 Prozent und 3.570 Prozent.

Was es mit den Ergebnissen auf sich hat und wie diese richtig zu interpretieren sind, können Makler in einem Webinar erfahren, dass jeweils am 7. und 9. November stattfindet (Dauer jeweils circa 45 Minuten).

Assekurata-Spezialistin Stefanie Post informiert darin unter anderem über die Grundelemente von Solvency II, sie erläutert die Einflussfaktoren auf die Solvenzquoten und gibt einen Überblick über die Marktergebnisse – zudem soll auch die Sonderstellung von Standard Life als angelsächsischer Lebensversicherer erörtert werden.

Teilnehmer, die im Anschluss an das Webinar vier Fragen zum Inhalt beantworten können, erhalten übrigens einen Weiterbildungspunkt bei der Initiative „gut beraten“.

