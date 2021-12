Einzimmer-Apartment für 8.000 Euro pro Monat FC Schalke 04 bietet Stadionloge bei Immobilienscout24 an

Ein ungewöhnliches Angebot, was da bei Immobilienscout24 auftauchte. Der Fußballbundesligist FC Schalke04 bietet auf der Plattform eine seiner Stadionlogen an. Die war bis vergangenen Mai an Kevin-Prince Boateng vermietet – für 8.000 Euro im Monat.

Da der Skandalprofi gefeuert wurde, die Loge also nicht mehr braucht, bewirbt Schalke sie jetzt aufs blumigste. „Durch die Panorama-Glasfront haben Sie einen traumhaften Blick auf den riesigen Innenhof (ca. 105 m x 68 m), der mit einer durchgängigen, sehr gepflegten Rasenfläche begrünt, teilweise überdacht ist und einen 36 Quadratmeter großen Bildschirm hat", heißt es in der Anzeige, in der im Übrigen mit keinem Wort erwähnt wird, dass es sich um eine Loge im Stadion handelt.