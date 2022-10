Teilen

Joe Montana, Mark Cuban und Will Smith So viele Geldanlagen haben die Promis

Stars haben in der Regel eine Menge Geld. Einige kaufen sich von ihrem Reichtum Immobilien oder Autos, andere legen ihr Vermögen auch an den Finanzmärkten an. Wir zeigen 10 besonders aktive Promi-Investoren, die das Online-Portal Invezz auf seiner Webseite vorstellt.