Estlands Notenbank Bitcoin könnte Schneeballsystem sein

Diese auf Software-Protokollen basierenden Währungen könnten sich als nichts anderes als “Schneeballsysteme” herausstellen, warnte Mihkel Nommela, Leiter für Zahlungs- und Abwicklungssysteme in der estnischen Zentralbank. Bitcoins seien ein “problematisches Schema”, schrieb er in einer E-Mail auf eine entsprechende Anfrage von Bloomberg News. “Alle Risiken werden von dem Nutzer übernommen, der niemanden um Hilfe bitten kann.”Aufseher und Banken warnen zunehmend vor Bitcoins und anderen digitalen Währungen - aus der Sorge heraus, dass damit Finanzkriminalität erleichtert wird. Die schwedische SEB AB, der größte nordische Währungshändler, hat Anfragen von Kunden eine Absage erteilt, Konten zur Bitcoin-Verwaltung einzurichten. Und Nordea Bank AB, die größte Bank Skandinaviens, rät ihren Kunden dazu, es sich genau zu überlegen, bevor sie Bitcoins anfassen.“Alles in allem sind virtuelle Währungssysteme eine Erfindung, die Vorsicht erfordert, angesichts des Mangels an jeglichen Garantien und verantwortlichen Parteien, die sie langfristig stützen oder Belegen, dass es sich nicht nur um ein Schneeballsystem handelt”, sagte Nommela.Die litauische Zentralbank hielt die Verbraucher am Freitag in einer Erklärung an, bei virtuellen Währungen “extrem vorsichtig” zu sein.Entwickelt wurden Bitcoins 2008 von einem Programmierer oder einer Gruppe von Programmierern unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Ihre maximale Anzahl ist auf 21 Millionen begrenzt, die Geldschöpfung läuft über Rechnernetze, die komplexe mathematischer Aufgaben lösen und alle Transaktionen in einer öffentlichen Datenbank festhalten. Bitcoincharts.com zufolge befinden sich derzeit etwa 12,2 Millionen Bitcoins im Umlauf.