European Fund Manager of the Year Awards Das sind die besten Fondsmanager laut Morningstar

Zum siebten Mal in Folge hat das Analysehaus Morningstar jetzt Fondsmanager gekürt, die aus Sicht der Analysten Herausragendes geleistet haben. Morningstar suche gezielt nach Fondsmanagern, die auf lange Sicht im Sinne der Anleger handelten, sagte Morningstar-Direktor für Analyse des Emea-Raums Javier Saenz im Rahmen der diesjährigen Verleihung der diesjährigen Morningstar European Fund Manager of the Year Awards. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen einer Investment-Konferenz des Hauses in London verliehen.

Die gekürten Fondsmanager konnten die Morninstar-Jury in fünf Bereichen überzeugen. Diese legt das Analysehaus auch bei seinem Analyst-Rating von Fonds zugrunde: Die Analysten bewerten neben der Konsistenz der Performance den Investmentprozess, die Qualität des Fondsmanagements, die Fondskosten und insgesamt die Produktpalette der Gesellschaft.