Fuchs-Report Das sind Deutschlands beste Stiftungsberater 2015

In fünf Qualitätskategorien konnten die 37 Teilnehmer des Fuchsbriefe-Tests Punkte sammeln. Sie umfassen den Anlagevorschlag (40 Prozent), die Portfolioqualität (20), die Transparenz (15), Services (5) und den Beauty Contest (20). Die Werte in den Klammern geben die jeweilige Gewichtung an.

Wie steht es um die Beratung von Stiftungsvermögen in deutschsprachigen Ländern? Der Fuchsbriefe-Verlag hat zusammen mit dem Institut Dr. Richter IQF und dem Risikoanalyse-Spezialisten Quanvest zum achten Mal Stiftungsmanager auf den Prüfstand gestellt. Auch 2015 gab es dafür einen konkreten Fall, an dem die Teilnehmern getestet wurden. Das Münchner Haus des Stiftens, Partner für den diesjährigen Markttest vom Fuchsbrief Verlag, schrieb zwei Stiftungsmandate für die Deutsche Kinderstiftung sowie die Don Bosco Stiftung aus. Auf die nachfolgende Prüfung und Bewertung der Angebote durch die Private Banking Prüfinstanz wurde zunächst nicht hingewiesen. 116 Adressen erhielten eine Einladung, sich zu bewerben. 61 zeigten Interesse und gaben ein Angebot ab. 37 Finanzhäuser waren am Ende bereit, dass ihr Anlagevorschlag bewertet und im Fuchs-Report veröffentlicht wird. Vorgegeben war, dass die beiden Stiftungen ein Anlagevermögen in zweistelliger Millionenhöhe bündeln wollen, und dafür zwei Fondsmandate ausschreiben. Renditeziel für Fonds 1 waren 2,75 Prozent, für Fonds 2 waren es 3,50 Prozent – vor jeglichen kosten. Die Renditen sollten jährlich ausgeschüttet werden. Die Stiftungen wollten außerdem ein nach nachhaltigen Kriterien ausgerichtetes Vermögensmanagement zu günstigen Konditionen.