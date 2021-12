Svetlana Kerschner 15.05.2009 Lesedauer: 1 Minute

Funny Friday: Ex-Frau schröpft Spitzen-Banker

Reich geschieden: In Rezessionszeiten ist das eine dufte Sache. Selbst wenn der Ex mit den Zahlungen kurzfristig in Verzug gerät, langt Frau gerne richtig hin. Nun traf es Credit-Suisse-Chef Brady Dougan