Svetlana Kerschner 11.07.2014

Genehmigung nach dem KAGB Real I.S. Grundvermögen zum Vertrieb zugelassen

Der Fondsinitiator Real I.S. hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Vertriebserlaubnis für seinen geschlossener Fonds Real I.S. Grundvermögen erhalten. Der Fonds richtet sich an Privatnaleger.