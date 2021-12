Gernot Hassknecht erklärt Donald Trump den Kapitalismus „Jetzt hör‘ mir mal zu, Blondie“

In der für ihn typischen Art und Weise erklärt „Heute-Show“-Star Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht US-Präsident Donald Trump, warum auf deutschen Straßen so wenig Chevrolets fahren und was er unter Ausbeutung versteht. Damit die Botschaft beim Adressaten auch ankommt, darf es natürlich nicht an Schlüsselreizen fehlen.