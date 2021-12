Geschlossene Fonds: Wohin die Kröten wandern

Anleger sollten vor der schwarzen Randzone und dem dunkelgrauen Teil des Marktes geschützt werden. Um zu verhindern, dass diese Fonds auf den Markt kommen, müsste eine Prüfinstanz wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Produkte auf Herz und Nieren prüfen und bei Nichtbestehen den Vertrieb untersagen. Doch der Prüfprozess wäre aufwendig. Viel Personal, Zeit und Know-how wären notwendig. Und schlussendlich bliebe ein Haftungsrisiko bei der BaFin für genehmigte Fonds, die sich dann negativ entwickeln. Deshalb wird es so weit wohl leider nicht kommen. Die Folge: Der Vermittler ist weiterhin die wichtigste Analyse-Stelle, die den Prospekt eines geschlossenen Fonds auf wirtschaftliche Tragfähigkeit und Plausibilität prüfen muss. Das klappt aber nicht immer. Häufig wird dem Vertrieb vom Initiator eine „Story“ verkauft. Und die wird dann vom Vertrieb zum Anleger transportiert. Doch Storys vernebeln den Blick für das Wesentliche, die Zahlen. Und Vertriebsstorys gibt es auch im Jahr 2010. Dazu zählen „grüne Investments“ und „reduzierte Weichkosten“. Grün, ethisch, ökologisch verkauft sich gut. Und niedrige Kosten treffen ebenfalls den Nerv der Zeit. Aber halten die Zahlen, was die Storys versprechen? Betrachten wir zwei Beispiele aus der aktuellen Fondswelt. Nachhaltig und energieeffizient gebaute Immobilien haben für Investoren und Mieter ökonomische Vorteile. So die Werbung für einen „grünen“ Immobilienfonds. Was gut für die Umwelt ist, ist auch gut für ein Investment. So die Botschaft. Ein Blick in das Zahlenwerk des Emissionsprospektes zeigt folgendes Bild: Von 10 Millionen Euro Fondsvolumen inklusive Agio werden rund 7,79 Millionen Euro für den Kaufpreis benötigt: Ein magerer Substanzwert. Der Rest wird von harten und weichen Kosten geschluckt.