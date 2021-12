Gesundheit 2.0 Künstliche Intelligenz und Robotik auf dem Vormarsch

Die Gesundheitskosten steigen weltweit

Die Lebenserwartung in Europa steigt. So erreichen mehr Menschen einen Lebensabschnitt, in dem das Risiko von Verletzungen und schwerer Erkrankung besonders hoch ist. Indes werden chronische Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht immer häufiger. Diese Trends tragen dazu bei, dass die Gesundheitskosten in Deutschland, aber auch in anderen Ländern immer weiter zunehmen.