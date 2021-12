Gold, Silber oder Bronze Fonds Finanz startet Loyalitäts-Programm

Am 28. März stellt Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz auf seiner 11. MMM-Messe in München sein Loyalitäts-Programm für Vertriebspartner vor. Allerdings können Berater jetzt schon Punkte sammeln, um in den Genuss exklusiver Zusatzleistungen des Maklerpools zu kommen.