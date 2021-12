Grafik des Tages Dirk Müller zeigt, wie Russland die Welt bedroht

„Russland will Krieg! Schaut mal, wie nah die ihr Land an unsere Militärstützpunkte gebaut haben“, so lauten übersetzt die Über- und Unterschrift der Karikatur, die der als Mr. Dax bekannte Börsenexperte Dirk Müller vor kurzem auf der Facebook-Seite von Cashkurs gepostet hat. Auf dem Bild - einem Weltkarte-Ausschnitt, das Europa, Asien und den Nahen Osten zeigt - sind mehr als 25 Militärstützpunkte in verschiedenen Ländern eingezeichnet. Und da soll ausgerechnet Russland den Weltfrieden bedrohen?





Dass er der wenig russlandfreundlichen Politik der USA und Europa skeptisch gegenübersteht, zeigte Dirk Müller bereits im Rahmen seines Anleger-Kongresses Anfang April. Der Fondsmanager und Börsenexperte lud unter anderem den ehemaligen verteidigungspolitischen Sprecher der Union, Willy Wimmer, ein. Dieser berichtete über seine Russland-Reise, bei der er unter anderem Russlands Präsidenten Wladimir Putin traf. Wimmer schwärmte von Putin, den er als guten Demokraten bezeichnete, und stellte den Sinn der westlichen Sanktionen gegen Russland in Frage.