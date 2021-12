„GRETA“ geht an Start Degenia will Gewerbeversicherungen einfach machen

Mit „GRETA“, dem neuen Gewerbevergleichsrechner von Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH, unterstützen wir Sie effektiv bei der Risikoeindeckung. Und das auf Wunsch bis hin zum Online-Abschluss. Das Prinzip ist ganz einfach: im Grunde werden Sie von GRETA automatisch durch den ganzen Prozess geführt. Mit den nötigsten Risikofragen ist die Analyse innerhalb weniger Minuten vollumfänglich erledigt – jedenfalls für den Bereich KMU. Nach erfolgter Beantwortung der Fragen, idealerweise im Beisein Ihres Kunden, erhalten Sie umgehend passende Angebote. Selbstverständlich können Sie sofort online inklusive der dazugehörigen personalisierten Beratungsdokumentation den gewünschten Versicherungsschutz direkt abschließen. Unsere Vorgabe an Gewerbeversicherung24 – nämlichewerbeisikeninfachransparentbzusichern – deshalb „GRETA“ wird so rundum erfüllt.Sollte einmal eine der 1.000 vorinstallierten Betriebsarten nicht über „GRETA“ darstellbar sein, können Sie Ihre Anfrage direkt über den Rechner mit Ihren bereits getätigten Angaben an die Gewerbe-Spezialisten der degenia/DMU richten. Mit fachlichem und technischem Know-how, dem hilfreichen Einfluss bei Risikoträger in Verbindung mit einem „first-level-agreement“ werden zeitnah mehrere Quotierungen für das gewünschte Risiko zur Verfügung gestellt. Apropos Risikoträger: Die Liste der Versicherer, die ihre Tarife via GRETA anbieten, wächst kontinuierlich. Derzeit sind bereits die Tarife von über 15 Gesellschaften für Betriebshaftpflicht, unter anderem Alte Leipziger, AXA, Barmenia, Gothaer, Haftpflichtkasse Darmstadt, Inter, Signal Iduna und Rhion, entwickelt, welche nach und nach in den Rechner implementiert werden. Weitere Risikoträger und Sparten, wie beispielsweise die Inhaltsversicherung, werden zeitnah folgen.