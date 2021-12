Grüne Welle: Wann stieg der Dax sieben Handelstage in Folge?

Internetblase, historische Höchstkurse, Finanzkrise: Die vergangenen zehn Dax-Jahre sind an Spannung kaum zu überbieten. Derzeit herrscht wieder Kauflaune, und der Dax steigt den siebten Tag in Folge. Wann gab’s denn so was schon mal? Sieben grüne Handelstage in Folge gab es in den vergangenen zehn Jahren lediglich sechs Mal. Zuletzt im März dieses Jahres. So stark wie derzeit ist der Dax an diesen Tagen jedoch noch nicht gestiegen. Allerdings gibt es zwei Rekordstrecken zwischen Juli 1999 und heute: Im Juli 2005 endeten zwölf Handelstage mit positivem Abschluss. Rekord! Jedoch ist der relative Zugewinn mit 5,2 Prozent eher mäßig. Den stärksten Anstieg gab es im Dezember 1999: elf Tage in Grün und 12,5 Prozent nach oben.