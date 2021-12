Quelle: istock

Im Jahr 2025 wird es in China mehr als 220 Städte mit mindestens einer Millionen Einwohnern geben. Zum Vergleich: In Europa gibt es derzeit nur 35 Städte mit mehr als einer Million Bewohnern.



Im Jahr 2005 gab es nur eine Stadt weltweit mit mehr als 20 Millionen Einwohnern: Tokio (35,1 Millionen Einwohner). Im Jahr 2015 wird es weltweit bereits fünf Mega-Citys geben: Tokio, Mumbai, Mexiko-Stadt, Sao Paulo, New York. Vier davon liegen in den Emerging Markets.

Die zehn jährlich am schnellsten wachsenden Städte der Welt befinden sich allesamt in den Emerging Markets. Im Einzelnen sind dies:1. Beihai in China (Zunahme um 10,58 Prozent)2. Ghaziabad in Indien (Zunahme um 5,20 Prozent)3. Sanaa im Jemen (Zunahme um 5,00 Prozent)4. Surat in Indien (Zunahme um 4,99 Prozent)5. Kabul in Afghanistan (Zunahme um 4,74 Prozent)6. Bamako in Mali (Zunahme um 4,45 Prozent)7. Lagos in Nigeria (Zunahme um.4,44 Prozent)8. Faridabad in Indien (Zunahme um 4,44 Prozent)9. Daressalam in Tansania (Zunahme um 4,39 Prozent)10. Chittagong in Bangladesch (Zunahme um 4,29 Prozent)