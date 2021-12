HDI-Gerling richtet Maklerqualifizierung neu aus

„Wir haben uns in diesem Zusammenhang entschieden, die Marke live-academy nicht mehr unter unserem Dach zu führen. Das passt auch zu unserer Strategie, unsere Gesellschaftsstrukturen zu vereinfachen", sagt Vertriebsvorstand Markus Drews. „Gerne werden wir auch in Zukunft mit der live-academy kooperieren.“Susanne Kleinhenz, die bisherige Leiterin der live-academy, übernimmt die ehemalige HDI-Gerling-Makler-Akademie und wird das Bildungsinstitut mit künftigem Sitz in Berlin neu ausrichten.