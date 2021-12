Hedgefonds für alle: „Harmonie im Depot“

Das lässt sich nicht pauschal beantworten und ist immer auch von der jeweiligen Strategie abhängig. Es gibt bewährte Produkte, die nun öffentlich vertrieben an vergangene Erfolge anknüpfen können. Anderen Fonds sieht man deutlich an, dass das Portieren der Hedge-Fonds-Strategie in eine neue Hülle nicht klappt. Gleiches gilt natürlich auch für neue Produkte. Es gibt erfolgreiche und weniger erfolgreiche.Es lassen sich nicht alle Offshore-Strategien neu verpacken.Das ist richtig. Arbitrage-Strategien brauchen mitunter ein hohes Leverage. Das ist mit Ucits nicht darstellbar und nicht erlaubt. Auch einige Short-Strategien sind schwieriger umzusetzen. Außerdem stellen Anforderungen an eine tägliche Liquidität einige Hedge-Fonds-Manager vor neue Herausforderungen. Manche Investmentansätze und Ideen brauchen Zeit, um aufzugehen. Wenn dann täglich hin und her gekauft und verkauft werden kann, steigert sich der Ertrag sicherlich nicht.Derzeit sind die Kapitalmärkte außerordentlich schwer einzuschätzen.Nervosität und Differenzen spielen den Fonds mitunter in die Hände. Zinserhöhungen in den Schwellenländern, niedrige Zinsen in den Industriestaaten, starke Schwankungen zwischen Dollar, Euro und den Rohstoffwährungen. Je mehr Ausschläge es in die eine und die andere Richtung gibt, umso besser. Es wird künftig auch wieder verstärkte Übernahmeaktivitäten geben. Das ist auch sehr interessant.