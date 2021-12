Sascha Anspichler 30.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Höhere Renditen So wird die Ferienimmobilie zur guten Geldanlage

Auf der Suche nach wertstabilen, renditestarken Sachwerten nehmen Anleger bereits heute verstärkt den Ferienimmobilienmarkt in den Fokus. Denn mit der richtigen Ferienimmobilie lassen sich in der Regel deutlich höhere Renditen erzielen als mit Mietobjekten in vergleichbarer Lage und Ausstattung.