Martin Hüfner 22.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Hüfners Wochenkommentar Die Normalisierung im „Euro der 18“

Nach den Turbulenzen mit der Griechenlandkrise kocht in der Öffentlichkeit jetzt wieder die grundsätzliche Kritik am Euro hoch. Renommierte Ökonomen vor allem im Ausland setzen keinen Cent mehr auf die Gemeinschaftswährung. Sie sei eine Missgeburt. Dabei wird übersehen, dass sich just in diesem Moment und unabhängig von Griechenland im Euro einiges zum Besseren wendet. Das erklärt Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assénagon Asset Management.