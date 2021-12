Forbes-Ranking In diesen Städten wohnen die meisten Milliardäre

In welchen Städten wohnen eigentlich die meisten Milliardäre? Mit dieser Frage hat sich das Online-Portal Visual Capitalist beschäftigt und mit Daten des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ ein Ranking für das Jahr 2020 erstellt.

London, New York City und San Francisco sind die einzigen westlichen Städte, die es in die Top 10 geschafft haben. Obwohl New York City im Vergleich zum Vorjahr von der Spitzenposition verdrängt wurde, sind die Milliardäre dort insgesamt immer noch vermögender als jene in Peking – der aktuellen Top-Milliardärsstadt. Eine neue Metropole, die es in die Top-10-Liste geschafft hat, ist Hangzhou, die Heimat von Alibaba-Gründer Jack Ma. Sie verdrängte Singapur von Rang 10.