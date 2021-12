Industrialisierungszeitalter: Banken wollen modernisieren

Die Industrialisierung der Geschäftsprozesse von Kreditinstituten nimmt stark zu. Rund 90 Prozent der Banken und Sparkassen wollen bis 2013 durch standardisierte Produkte und automatisierte Prozesse ihre Kosteneffizienz weiter erhöhen. Das ergab die Studie „Branchenkompass 2010 Kreditinstitute“, die von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut durchgeführt wurde. Dabei wurden 100 Entscheider aus 100 deutschen Kreditinstituten – Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Kreditbanken – befragt.Die meisten Studienteilnehmer gehen davon aus, dass die stärkere Regulierung infolge der Finanzkrise die zunehmende Industrialisierung des Bankgeschäfts fördern wird. Zwei Drittel der befragten Bankmanager gehen davon aus, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben vor allem die kleinen Institute dazu bewegen werden, in der IT und bei der Abwicklung bestimmter Geschäftsprozesse verstärkt mit großen Banken zu kooperieren.Das größte noch nicht ausgeschöpfte Standardisierungs- und Automatisierungspotenzial besteht derzeit im Kreditgeschäft mit Unternehmen. 57 Prozent der Kreditinstitute sehen bei Firmenkrediten noch zahlreiche ungenutzte Möglichkeiten. Bei den Sparkassen (69 Prozent) und Genossenschaftsbanken (65 Prozent) dürfte in den kommenden Jahren am meisten in dieser Richtung passieren. Ein Beispiel für die Industrialisierung im Firmenkundengeschäft ist die elektronische Kreditakte. Mehr als jedes zweite Kreditinstitut plant hierzu bis spätestens 2013 nennenswerte Investitionen.Insgesamt planen die Banken und Sparkassen, durchschnittlich 17 Prozent ihrer Investitionsmittel in die Industrialisierung stecken. Gut 40 Prozent der Institute werden mehr investieren als in diesem Jahr. Dabei spielt die IT-Unterstützung eine wichtige Rolle. So planen zwei Drittel der Banken und Sparkassen in den kommenden drei Jahren Investitionen in IT-Systeme zu einer effizienteren Gestaltung der Arbeitsprozesse, dem sogenannten Workflowmanagement. Auch der Einsatz von Standardsoftware wird vorangetrieben. Mehr als jedes zweite Kreditinstitut nimmt dafür in den kommenden Jahren weiteres Geld in die Hand.