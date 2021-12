Inititative für Finanztechnologien Deutsche Börse richtet Fintech-Zentrum ein

Als Teil der hessischen Fintech-Initiative wird die Deutsche Börse ab April in der Finanzmetropole vollausgestattete Räumlichkeiten jungen Unternehmern und Start-ups zur Verfügung stellen. Diese erhalten ein geeignetes Umfeld, um neue Ideen und unternehmerische Konzepte weiterzuentwickeln.Diese tragen durch ihre Erfahrungen dazu bei, den Gründern bei ihrer Unternehmensentwicklung in den Bereichen Finanzierung, Aufbau eines Netzwerkes und Erschließung von Kunden gezielt zu helfen.„Die Initiative der Deutschen Börse trägt dazu bei, dass in Frankfurt ein lebendiges und vielfältiges Ökosystem entsteht, das verschiedene von Finanzplatzakteuren betriebene Startup-Zentren beinhaltet, die unterschiedliche Ausrichtungen und Profile vorweisen und sich gegenseitig Anregung geben können“, sagte der hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir.. Unser Beitrag ist dabei in das Konzept der Fintech-Initiative des Landes eingebettet“, erläuterte Carsten Kengeter, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse. „Wir werden uns auch weiterhin aktiv an der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für diese Wachstumsunternehmen am Standort Frankfurt engagieren.“Ziel der Fintech-Initiative des Landes ist, dass neben den privaten Initiativen sehr zeitnah ein, auch wenn diese eigene, firmenbasierte Startup-Zentren betreiben.Der Cluster soll Fintech-Startup-Arbeitsplätze bieten, aber auch als Zentrum für Veranstaltungen, als Anlaufstelle für Besuche ausländischer Delegationen oder für Investoren Roadshows dienen. An dem Projekt wird sich die Deutsche Börse auch beteiligen.