Karen Schmidt / Übersetzung: Rechtsanwalt Hüseyin Demir 23.07.2009 Lesedauer: 3 Minuten

Insallah

Uzmanlar Almanya’da yasayan Müslümanlara yönelik sigortalarda yüksek potansiyel görüyorlar. Uygun ürünleri bularak başarılı bir sekilde piyasaya sürmek ise o kadar kolay degil