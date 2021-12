Svetlana Kerschner 28.09.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Karriere CFA lohnt sich nur für Fondsmanager

Das berufsbegleitende Zusatzstudium zum Chartered Financial Analyst (CFA) kostet Zeit, Geld und Nerven. Aber lohnt es sich auch? Nur, wenn man Fondsmanager werden will, so das Ergebnis einer Analyse.