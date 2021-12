Karriere geht vor Veronica Ferres verschiebt Hochzeit mit Carsten Maschmeyer

„Veronica und ich sind uns sicher, dass die Zahl 13 uns Glück bringt“, erklärte Carsten Maschmeyer im Dezember 2012 gegenüber dem „Bild am Sonntag“. Damit meinte der AWD-Gründer den damals geplanten Hochzeitstermin mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Veronica Ferres. Am 31.3.2013 wollte sich das Paar ursprünglich das Ja-Wort geben.Passiert ist bisher aber immer noch nichts. Schuld sei Ferres‘ Hollywood-Karriere, berichtet der „Berliner Kurier“. Für „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ (Start: 14. August), einen Historien-Film über das Leben von Casanova und eine weitere Hollywood-Produktion, in der Sie an der Seite von John Traviolta spielt, ließ die 49-Jährige die Hochzeit immer wieder verschieben. Nun treten die beiden laut „Berliner Kurier“ wohl erst im kommenden Jahr vor den Traualtar.