Kick am Kap: Wer wird Weltmeister?

32 Länder, 64 Spiele, und vier Wochen Hochspannung. Die Fußballweltmeisterschaft beginnt und pünktlich zeigt sich auch das Wetter von seiner besten Seiten.Doch wer hält am 11. Juli in Johannesburg den Pokal in der Hand. Geht es nach den Quoten der Wettbüros wird es Spanien sein. Volkswirte und durchaus ehrenwerte Professoren tippen ebenfalls auf den aktuellen Europameister . Doch so einfach ist das nicht.Daher hat DAS INVESTMENT.com sich bei Experten umgehört. Wer wird Fußballweltmeister? Was war Ihr aufregendster Augenblick im Fußball? Und, wo gucken Sie die WM? Die Antworten gibt es hier...