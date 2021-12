Redaktion 23.12.2020

Ein Lied zu Weihnachten LBBW-Mitarbeiter singen „Heal the World“

Zum diesjährigen Weihnachtsfest haut die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) einen echten Herzwärmer raus. In einem Video singen und spielen die Mitarbeiter den Michael-Jackson-Klassiker „Heal the World“. Unser Tipp: Nehmen Sie sich mal die Zeit und hören Sie sich das an!