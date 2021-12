Live vom private banking kongress in München: Erste Impressionen

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres lädt das private banking magazin nun auch in diesem Jahr zum Kongress für Family Offices und Private Banking. Am 8. und 9. April findet im Sofitel Munich Bayerpost in München das vierte Forum speziell für Family Offices, Produktentscheider von Privatbanken, Kundenbetreuer vom Private Banking der Geschäftsbanken und Portfoliomanager von Stiftungen statt.