Redaktion 25.06.2015 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „Der Staat glaubt nicht an den Finanzmarkt“

In einem Interview mit Procontra Online erläutert Loys-Manager Christoph Bruns, was beim Loys Global in den vergangenen Monaten schiefgelaufen ist, warum Berater ihren Kunden eine Aktienquote von 100 Prozent empfehlen sollten und weshalb er den Ratschlag seines Onkels verworfen hat, in die Politik zu gehen.