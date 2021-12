Loys-Vorstand Ufuk Boydak US-Zinsstruktur: Der Anleihemarkt sendet ein Warnsignal

Mit der starken Abflachung der Zinsstrukturkurve in den USA sendet der Rentenmarkt ein Warnsignal an die Aktieninvestoren, meint Ufuk Boydak, Vorstand und Fondsmanager von Loys. Die aktuelle Differenz zwischen zwei- und zehnjährigen US-Anleihen sei gerade so knapp, dass sie bei Anlegern schlechte Erinnerungen hervorrufe: die Zeiten kurz vor der Finanzkrise.